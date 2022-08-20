Москва, , 12:29 — REGNUM Людей, нападающих на медиков, нужно привлекать к уголовной ответственности также, как и за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало, в подмосковном городе Балашиха четверо родственников умершего в больнице пациента прошли в ординаторскую областной больницы и избили врачей.

«Считаю, что это не лезет ни в какие ворота. В данном случае мы сталкиваемся с беспределом. Думаю, что необходимо приравнять нападение на врача во время исполнения должностных обязанностей к аналогичному нападению на полицейских», — отметила Останина в своем телеграм-канале.

Также депутат напомнила о жестоком убийстве врача в подъезде дома в Оренбурге.

«Тенденция, к сожалению, приобретает нездоровый характер. Лично гарантирую, что в осеннюю сессию Госдумы подниму этот вопрос перед председателем парламента Вячеславом Володиным», — заключила Останина.

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