Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало 13 возможных районов посадки для первой пилотируемой миссии на Луну в рамках программы «Артемида». Об этом сообщает SpaceNews.

Луна

Выбранные локации расположены в пределах шести градусов широты от южного полюса Луны. Каждый из возможных районов посадки представляет собой квадрат размером 15 на 15 километров.

Районы посадки для будущей лунной миссии выбирались специалистами NASA совместно с компанией SpaceX, работающей над посадочным модулем. Выбранные участки отвечают нескольким важным требованиям, включая непрерывный доступ солнечного света в течение ожидаемой продолжительности миссии. Конкретный регион посадки будет выбран в зависимости от точной даты миссии из-за меняющихся условий освещения.

Первый пилотируемый полёт на Луну в рамках программы «Артемида» в настоящее время планируется на конец 2025 года. Перед этим NASA проведёт две миссии в рамках этой программы.

Первая миссия будет проходить в беспилотном режиме, планируется, что корабль проведёт на орбите вокруг Луны 25 дней, после чего вернётся на Землю. Второй миссией станет пилотируемый облёт Луны.

Лунная программа «Артемида» была анонсирована в 2019 году. Первоначально планировалось, что первый полёт американских астронавтов на Луну в рамках этой программы состоится в 2024 году. Позже в NASA признали задержку сроков пилотируемой миссии из-за проблем при разработке ракеты-носителя SLS и пилотируемого корабля Orion.

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