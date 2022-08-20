Симферополь, , 12:23 — REGNUM Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе после атаки беспилотника, работа всех служб в городе усилена. Об этом 20 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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«Ведутся следственные действия. В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее губернатор информировал, что атаковавший штаб ЧФ беспилотник был сбит, и упал на кровлю.