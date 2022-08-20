Таллин, 20 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. 20 августа 1991 года Верховный совет Эстонской республики принял постановление «О государственной независимости», в результате чего страна вышла из состава Советского Союза.

ИА REGNUM Эстония

За прошедший с того момента 31 год население страны уменьшилось на 15%, а промышленное производство республики, которая во времена СССР производила обувь, одежду удобрения и оборудование для космической отрасли, сократилось почти в два раза.

При этом 68% ВВП Эстонии на сегодняшний день составляет сфера услуг, в которой занято 76% населения. Также республика является лидером по уровню инфляции в зоне евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в первом полугодии 2022 года в Латвии, Литве и Эстонии было зафиксировано стойкое снижение рождаемости.