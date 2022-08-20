Москва, , 12:19 — REGNUM Вместе с американским долларом и евро Москва считает ненадёжными валютами британский фунт, японскую иену и швейцарский франк. Об этом 20 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

МИД Mid.ru

Как отметил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ, отказа западных стран взаимодействовать в правовом поле свидетельствует о том, что неприкосновенность частной и даже государственной собственности в их юрисдикциях больше не гарантирована, а также может быть в любой момент пересмотрена с учётом геополитической конъюнктуры.

«Это очередной повод всему миру задуматься о надежности доллара США и евро, а также британского фунта, японской иены и швейцарского франка в качестве резервных валют и основного средства международных расчетов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что переговоры об использовании российских платёжных карт проводит в настоящее время с рядом стран Россия.