Таруса, Калужская область, 20 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Гастрономический фестиваль в форме народного гулянья «Петровы щи» в честь 350-летия Петра I открылся в полдень 20 августа в селе Петрищево Тарусского района Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Василий Поленов. Ока близ Тарусы

В рамках фестиваля желающие смогут продегустировать щи «По-петрищевски», посетить ярмарку народных ремесел, где пройдут мастер-классы по гончарному делу, росписи хлудневской игрушки. В программе фестиваля также игры, конкурсы, забавы, катания на лошадях и телегах, «богатырская слобода», выступления народных творческих коллективов

Согласно легенде, 350 лет назад, во время возвращения императора Петра I с Истьинского железоделательного завода в Москву по старому Калужскому тракту, царская свита сбилась с пути, долго плутала по лесу, пока к вечеру не вышла на небольшое поселение, где царь остановился на постой в местной избе. Её хозяин накормил Петра I щами, которые так понравились царю, что рецепт их приготовления он привёз своему личному повару. Село с тех пор стали называть Петровы Щи. Со временем топоним преобразовался в Петрищево.

Новый калужский фестиваль, как рассчитывают организаторы, может пополнить список гастрономических фестивалей России и стать традиционным по примеру известного кулинарного фестиваля «Чагода — родина серых щей», который с 2015 года проводят в Вологодской области.