Анкара, , 12:11 — REGNUM Станислав Тарасов в статье «Эрдоган во Львове. Зачем?» (https://regnum.ru/news/polit/3674089.html)детально разбирает встречу президента Турции Реджепа Эрдогана, Владимира Зеленского и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Флаг Турции

Эрдоган приехал во Львов после встречи с Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что итоги встречи с Зеленским обсудит с президентом РФ. Что это всё значит?

Есть, в основном, лишь догадки. Одни заявляют, что Эрдоган передавал Зеленскому послание о готовности России вести переговоры с Киевом. Другие сообщают, будто он, наоборот, призывал бывшую УССР отказаться от южной территории.

Так или иначе, Эрдоган является своего рода связующим звеном между Киевом и Москвой. Это показало и его участие в решении зернового вопроса. Более того, кейс б. УССР турецкий лидер планирует использовать для решения своих национальных вопросов.

Другой вопрос: удастся ли Эрдогану балансировать между Западом и Россией? На этот вопрос поможет ответить вероятная встреча лидеров Турции и США. Меж тем очевидно, что украинский вопрос вряд ли станет решаться без участия Эрдогана.