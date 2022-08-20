Улан-Удэ, 20 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В военном городке Сосновый Бор под столицей Бурятии Улан-Удэ 19 августа открылась выставка военной техники в рамках форума «Армия-2022». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Восточный военный округ «Армия-2022» в Бурятии

На площадках форума представлены реактивные системы залпового огня «Град», машина жизнеобеспечения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», цифровая радиорелейная станция, авторазливочная станция АРС-14КМ, БРДМ-2РХБ и так далее.

«Жители республики и посетители военно-технического мероприятия в течение трех дней смогут ознакомиться с назначением, характеристиками и способами применения представленной боевой техники», — отметили в округе.