Москва, 20 августа 2022, 12:08 — REGNUM В Организации Объединенных наций необходимо поставить вопрос о признании агрессии гитлеровской Германии против СССР актом геноцида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.
«Убежден, нам давно пора поставить в Организации Объединенных наций вопрос о признании агрессии Германии против СССР актом геноцида и выставить этой стране счет, а также другим странам, которые Гитлер вовлек в свою преступную коалицию», — сказал Миронов в ходе первого Международного антифашистского конгресса.
Также депутат считает, что из политической дискуссии по проблемам геноцида должны быть окончательно устранены двойные стандарты.
Читайте ранее в этом сюжете: Яровая: в Европе антинацистские законы пылятся на полках и не исполняются