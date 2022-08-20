Москва, , 12:08 — REGNUM В Организации Объединенных наций необходимо поставить вопрос о признании агрессии гитлеровской Германии против СССР актом геноцида. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Убежден, нам давно пора поставить в Организации Объединенных наций вопрос о признании агрессии Германии против СССР актом геноцида и выставить этой стране счет, а также другим странам, которые Гитлер вовлек в свою преступную коалицию», — сказал Миронов в ходе первого Международного антифашистского конгресса.

Также депутат считает, что из политической дискуссии по проблемам геноцида должны быть окончательно устранены двойные стандарты.

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