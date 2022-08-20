Лондон, , 12:07 — REGNUM «Англосаксы хотят навязать России бои в украинских городах» (https://regnum.ru/news/polit/3674862.html) — таков заголовок чуть ли не программной статьи автора ИА REGNUM Владимира Васильева. Орудует молотом наш обозреватель, прилагая к нему наковальню фактов.

Флаг Великобритании

Так кто же замыслил козни против России, которые приняты Западом к исполнению? Конечно же, старый покойный уже знакомый — пан Збигнев Бжезинский. Вот что он заявил ещё в 2014 году:

«Если бы крупные города, скажем, Харьков, скажем, Киев, оказали сопротивление, и уличные бои стали необходимостью, это было бы длительным и дорогостоящим. Это обойдётся [России] слишком дорого в крови, парализующе дорого в финансах. И это заняло бы много времени и создало бы всё большее и большее международное давление».

Хм, кажется, мы все начинаем понимать, что происходит, да?

Ну так, а кто реализует этот план? «Не было у России большего врага, чем Британия», — писал классик. И вот он ответ. Именно на Туманном Альбионе каждые 120 дней обучаются и будут обучаться, как минимум, 10 тысяч украинцев. Обучаться чему? Военному делу. Конкретно — их готовят для оборонительных боёв в городской застройке.

Такой подход к боевым действиям был сформирован давно в Центре Вильсона. По итогам соответствующего «круглого стола», в частности, звучали такие заявления: «Украину нужно поддержать, чтобы она сопротивлялась, украинцы должны знать, что Запад готов помочь им сопротивляться. И мы предоставим часть этого оружия до самого акта вторжения».

Вот что они делают, вот что реализуют. В Мариуполе на момент освобождения проживало 450 тысяч человек. Их фактически использовали как заложников. Кто использовал? Сама бывшая УССР и её кураторы из Лондона.

Да, верно пишет Васильев: «Збигнев Бжезинский умер 26 мая 2017 года, а дело его, как говорится, живёт. В общей сложности с начала правления администрации Джо Байдена США выделили Украине примерно 9,8 млрд долларов в качестве военной помощи, в том числе примерно 9,1 млрд долларов с 24 февраля 2022 года».

Итог такой «помощи» — трупы жителей б. УССР. Их убивает Запад, используя как живой щит на страже нацистского режима. И ему плевать на жертвы.