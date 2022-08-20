Махачкала, , 12:04 — REGNUM После столкновения микроавтобуса с грузовиком в Дагестане погибли восемь человек, Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МВД региона.

Микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, попал в ДТП с грузовиком в Ногайском районе.

В результате ДТП водитель Ford Transit и его 6 пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель фуры и ещё 5 пассажиров Ford Transit доставлены в больницу, где одна из пострадавших, 46-летняя женщина, скончалась.

В Минздраве региона отметили, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.