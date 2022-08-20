Мариуполь, ДНР, 20 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Богдан Борман сообщает из Мариуполя добрые вести (https://regnum.ru/news/society/3674298.html) — с сентября здесь заработают школы! Подробный фоторепортаж прилагается.

Флаг России

Казалось бы, обыденная для других городов и регионов новость, но в случае Мариуполя она имеет особое значение. Ведь ещё в марте–апреле многие жители покидали Мариуполь. Теперь возвращаются. Потихоньку жизнь налаживается. И работающие школы — тут один из показателей.

А 15 августа прошла первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации. Открытая лекция на освобождённых территориях по следующим тематикам: «8-я годовщина боев за Иловайск»; «81-я годовщина создания Шахтерских дивизий».

Пришло время преподавать на мариупольской земле правильную историю. И двигаться к новой жизни вместе с Россией!