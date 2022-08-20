Токио, 20 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Кто уж только ни написал о том, что в Европе возникла усталость от происходящего в бывшей УССР. Прежде всего, от цинизма и вороватости тамошних менеджеров. Но, возможно, это ложное впечатление?

Флаг Японии

Нет! Ведь усталость эту видно даже из Японии — о чём нам сообщает Анатолий Кошкин в своей острой, как меч самурая, статье «В Японии видят усталость европейцев от Украины» (Читайте также: https://regnum.ru/news/polit/3674536.html).

Понятно, японцы надеются, что Россия будет как можно дольше втянута в конфликт с бывшей УССР. Но при этом ясно осознают, что поражения РФ быть не может. Будет только победа. Нет в Токио и надежды на то, что в России появятся свои пацифисты-хиппи, которые побегут на протесты.

Прогнозы? Издание Yahoo News Japan и его автор Ёдзи Камэяме, говоря просто, полагают, что отсидеться в сторонке никому не удастся. Европа это уже чувствует и по зерновому, и по газовому вопросу. При этом ситуация в бывшей УССР не улучшается, Россия гнёт свою линию — так нужны ли в таком случае санкции?

А главное — как это всё коснётся самой Японии? В Стране восходящего солнца чётко понимают, что коснётся обязательно. И России необходимо разыграть карту этого «понимания».