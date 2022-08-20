Москва, , 11:54 — REGNUM Иван Коновалов предлагает читателям ИА REGNUM более чем любопытный материал «Кто из западных знаменитостей встал на защиту русских ценностей?». Так кто же эти достойные дамы и господа?

Флаг России

Уверены, многих вы и сами назовёте. Конечно же, это Эмир Кустурица и Оливер Стоун — режиссёры, чьи фильмы сделали кино эпично новым. Назовём мы и уже почти русских (или отбрасываем «почти»?) Стивена Сигала и Джеффа Монсона — парни знают, как наносить удары по противникам.

А вот о некоторых поддержавших Россию Коновалов отобрал совершенно эксклюзивный материал. Как о знаковом греческом дирижёре Теодоре Курентзисе, например. И, конечно, особое место в списке занимает лидер культовых Pink Floyd Роджер Уотерс.

Подробнее в материале Игоря Коновалова: https://regnum.ru/news/cultura/3672939.html