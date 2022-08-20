Симферополь, , 11:51 — REGNUM В Бахчисарае нет аэродрома, а потому на нём и не могло произойти никаких взрывов, якобы осуществлённых там киевскими боевиками. Об этом 20 августа написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соблюдаем информационную гигиену. Анализируем служба [киевские] вбросы, проверяем фото. В Бахчисарае, к примеру, нет аэродрома, соответственно и взорваться там ничего не может», — отметил он в своём сообщении.

При этом ранее в ряде киевских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме в Бахчисарае якобы произошли взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДНР уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ.