Рим, 20 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев сначала потрясал общественность в Твиттере, а после стал едва ли не главным (после Рамзана Кадырова) блогером в Телеграм. И, в частности, потряс общественность тем, что потребовал у себя в телеграм-канале «призвать недоумков к ответу». Это он о западных руководителях, если что. Сергей Гуркин в статье для ИА REGNUM (https://regnum.ru/news/polit/3674066.html) полагает, что часть жителей ЕС с предложением Медведева согласна, но где Европе взять новых лидеров?

Флаг Италии

В той же Италии, пишет Гуркин, выборы буквально через месяц. Но как чувствуют себя итальянцы? Они недовольны инфляцией, ростом цен, etc. Однако политическая палитра Италии — это фикция. Все партии поют в унисон, когда речь заходит о тех вопросах, которые контролирует посольство США. А это — ключевые вопросы.

Что «Братья Италии», что «Лига», что леворадикалы, что популисты — все говорят об ухудшении экономической ситуации на Апеннинах. Но при этом следуют линии «вашингтонского обкома», а она такова, что жить можете, итальянцы, хуже, но это ради того, чтобы насолить России.

Кому понравится это из простых жителей Италии? Мало кому! Но где гражданам взять тех, кто услышит их?