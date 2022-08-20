Москва, , 11:47 — REGNUM На фоне анонса Газпрома о приостановке «Северного потока» цены на газ в Европе могут увеличиться в разы, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, для проведения планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

«Плановая продолжительность ремонта три дня, но при ремонтах таких сложных агрегатов всякое бывает. Фактически это означает полную остановку СП-1. Интересно, какая цена на газ будет через неделю, 5000 долларов за кубометр или выше?», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что Европе взять замещающий российский объем газ в краткосрочной перспективе неоткуда и поэтому придется запускать «Северный поток — 2».

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