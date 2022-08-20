Москва, , 11:47 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery рассчитывает в 2022 году нарастить продажи автомобилей в России в два раза в сравнении с предыдущим годом. Об этом сообщил генеральный директор компании АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков агентству ТАСС.

Эмблема Chery Chery Motors

Шмаков рассказал, что в 2021 году компания реализовала в России 44,5 тыс. автомобилей. В 2022 году в Chery рассчитывают продать на российском рынке от 88 тыс. до 100 тыс. новых авто.

«Если ничего не произойдет, не прилетят очередные черные лебеди, то с очень высокой вероятностью мы на эту планку выйдем», — подчеркнул Шмаков.

Он добавил, что новые эпидемиологические ограничения, введённые в Китае на фоне новой вспышки COVID-19, не повлияли на производство и продажи автомобилей Chery в России.

По итогам первых семи месяцев 2022 года Chery нарастила продажи автомобилей во всём мире на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи китайского бренда на иностранных рынках в июле 2022 года выросли на 90% в годовом исчислении.

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