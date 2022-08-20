Донецк, , 11:46 — REGNUM ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:45 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️11:10 — н.п. Красногоровка — н.п. Горняк: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град»; ️11:20 — н.п. Красногоровка — н.п. Кировский район: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️10:50 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Зайцево.

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