Барнаул, , 11:45 — REGNUM 22-летний житель Барнаула получил 16 лет лишения свободы за изготовление взрывчатых веществ и подготовку терактов в социальных объектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.

Судья Juslex.ru

По данным обвинения, в 2021 году обвиняемый изготовил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые планировал использовать для проведения террористических актов. В ходе следствия молодой человек дал признательные показания.

По итогам слушаний Первый Восточный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Первые три года наказание он будет отбывать в тюрьме, а далее — в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южный окружной военный суд назначил волгоградскому подростку, признанному виновным в подготовке теракта, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, принудительное лечение.

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