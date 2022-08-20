Берлин, 20 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Федеральным правительством Германии в настоящее время обсуждается постановление, предоставляющее товарным поездам, загруженным углём, нефтью и газом, приоритетное над пассажирскими право проезда по железной дороге. Об этом со ссылкой на проект документа 19 августа сообщает газета Die Welt.

Вагоны с углем

По информации издания, принятие подобной меры может привезти к регулярной отмене пассажирских поездов, что вызывает споры в правящей в Германии коалиции. Однако все её участники согласны с тем, что в сложившейся ситуации с дефицитом газа снабжающие угольные электростанции грузовые поезда должны обладать приоритетом. Ожидается, что законопроект с незначительными поправками будет оперативно принят в предложенном виде.

В Германии приоритет традиционно отдаётся пассажирскому транспорту, а товарные поезда, как правило, курсируют по ночам. Die Welt отмечает, что операторы угольных электростанций не были готовы к начавшейся расконсервации, когда на типичном энергоблоке должно быть складировано около 90 тыс. тонн угля. С учётом того, что один товарный поезд перевозит около 2,8 тыс. тонн, планируется, что теперь поезда с энергоносителями для обеспечения энергоблоков будут отправляться в путь по мере необходимости — даже днём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии вновь введена в эксплуатацию одна из остававшихся в резерве угольных электростанций.