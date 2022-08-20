Донецк, , 11:43 — REGNUM В ДНР уже 46 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ. Об этом 20 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По состоянию на 10.00 20 августа в ДНР зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в т. ч. двоих детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — отмечается в сообщении.

Мина «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает.