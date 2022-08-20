Лондон, 20 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В случае если правительство Великобритании не примет необходимые меры, миллионы жителей этой страны в предстоящую зиму не смогут себе позволить ни пищи, ни отопления. Такое мнение 20 августа высказал мэр Лондона Садик Хан на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого», — написал он в своём сообщении.

Также лондонский градоначальник подчеркнул, что этого не должно произойти и призвал правительство Британии вмешаться в сложившуюся в стране ситуацию для того, чтобы разрешить эти проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила своё мнение об участии России в саммите G20 в ноябре в Индонезии.