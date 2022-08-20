Москва, 20 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссёра театра и кино, продюсера Андрея Кончаловского с 85-летием. Телеграмма опубликована 20 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Андрей Кончаловский

«И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося режиссёра и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы … неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца», — отмечается в телеграмме.

Президент РФ пожелал Кончаловскому доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с 85-летием. Он выразил в поздравлении уверенность, что «активная жизненная позиция и неустанный творческий труд Кончаловского будут и впредь служить обогащению культур Беларуси и России, объединять людей разных поколений, дарить радость и хорошее настроение».