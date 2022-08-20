Омск, 20 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Омской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

УМВД по Омской области ДТП с четырьмя погибшими в Омской области

Авария произошла вечером 18 августа на трассе Омск — Муромцево — Седельниково. По предварительным данным, двигаясь в сторону Омска, женщина 1965 года рождения за рулём автомобиля Лада Ларгус врезалась в двигавшийся впереди трактор МТЗ-80 с прицепом.

«В результате ДТП скончались четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе 10-летняя и 1-летняя девочки. Остальные участники аварии получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».