Москва, 20 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Идея о запрете въезда для всех граждан России в страны Евросоюза является ещё одним ярким проявлением нацистской политики. Об этом 20 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Mil.ru Сергей Шойгу

Во время открытия глава Минобороны РФ процитировал Георгия Димитрова, в своё время назвавшего фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран».

«Сегодня мы наблюдаем ещё одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что в данный момент фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё более часто игнорируются и пересматриваются отдельными государствами и в частности — странами Прибалтики.

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», — указал глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что против запрета на въезд на территорию Европейского союза туристов из России выступает Португалия, которая также считает, что санкции не должны быть направлены против народа целой страны.