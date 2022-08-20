Москва, 20 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Европейские правители настолько заморочили головы своих граждан, что законы о недопустимости реабилитации нацизма не исполняются в этих странах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

«Европа пережила большую трагедию Второй мировой войны, и мы видим в народах Европы все-таки своих союзников, и наша общая задача обеспечить неукоснительное соблюдение национального законодательства о недопустимости реабилитации нацизма во всех странах. Эти законы есть во всех странах. Просто правители этих стран настолько заморочили голову людям, что эти законы пылятся на полках и не исполняются», — сказала Яровая в ходе первого Международного антифашистского конгресса.

Она отметила, что полностью поддерживает инициативу Министерства обороны РФ о проведении ежегодного Международного антифашистского конгресса и призвала участников обеспечить широкую трансляцию его работы.