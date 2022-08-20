Грозный, , 11:21 — REGNUM В Чечне реорганизуют в боевой полк полиции, охранявший нефтекомплекс. Вместо него будет создан дополнительный полк полиции, набор в него уже ведется, сообщил 20 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Было принято решение реорганизовать уже существующий полк под боевой. Это значительно расширит возможности подразделения по охране важных объектов», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Что касается нового дополнительного полка полиции №2 по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по ЧР, то он будет сформирован из двух тысяч бойцов.

«В него будут входить свыше 2000 бойцов. <…> Количество желающих вступить в полк ежедневно растёт. На данный момент насчитывается больше 600 кандидатов, 200 из которых уже прошли военно-врачебную комиссию. Также определён командир подразделения», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что для несения службы бойцов дополнительного полка №2 обеспечат самой современной техникой и вооружением. Для них также создадут все условия для комфортного проживания.

Напомним, так называемый нефтяной полк милиции был создан в Чечне в начале двухтысячных для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Его задачей было круглосуточное патрулирование объектов нефтедобычи и нефтепроводов, перекрытие всех каналов нелегальной транспортировки нефти, выявление подпольных мини-заводов по переработке нефти, которые направляли полученные денежные средства в том числе на финансирование терроризма.