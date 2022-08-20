Грозный, 20 августа 2022, 11:21 — REGNUM В Чечне реорганизуют в боевой полк полиции, охранявший нефтекомплекс. Вместо него будет создан дополнительный полк полиции, набор в него уже ведется, сообщил 20 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.
Что касается нового дополнительного полка полиции №2 по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по ЧР, то он будет сформирован из двух тысяч бойцов.
Он также отметил, что для несения службы бойцов дополнительного полка №2 обеспечат самой современной техникой и вооружением. Для них также создадут все условия для комфортного проживания.
Напомним, так называемый нефтяной полк милиции был создан в Чечне в начале двухтысячных для борьбы с незаконным нефтебизнесом. Его задачей было круглосуточное патрулирование объектов нефтедобычи и нефтепроводов, перекрытие всех каналов нелегальной транспортировки нефти, выявление подпольных мини-заводов по переработке нефти, которые направляли полученные денежные средства в том числе на финансирование терроризма.