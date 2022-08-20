20 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 11:43 — REGNUM В соцсетях Грузии откликнулись на намерения США в течение ближайших 2-3 месяцев поставить киевскому режиму новое современное вооружение, которое, как обещают в Вашингтоне, изменит ситуацию на поле боя в пользу Киева. Мнения относительно «изменения ситуации» разделились.

Флаг Грузии © ИА REGNUM

«Это фактически признание того, что ранее поставленная военная помощь желанных результатов не дала. Это фактически признание того, что война продлится долгое время, до наступления желанного результата. А 1000 кубометров газа в Европе тем временем уже стоят больше 2700 долларов», — заметил З. А.

«Намерена = поставит?» — поинтересовался Д. К.

«Если бы не поставляла, чем бы воевал [киевский режим]», — ответил З. А.

«Поставляет именно то, столько и тогда, чтобы растянуть войну до тех пор, пока это нужно США против России», — откликнулась П. Г.

«Или против Европы?» — поделился мнением Р. С.

«Против [киевского режима], до последнего украинца», — предположила Н. Н.

«Осень откроет Западу новые возможности. В Европе такое будет твориться…» — предсказала Ц. Г.

«Никакого признания это не означает. С 1 октября официально вступит в силу ленд-лиз. В его рамках поставят новое вооружение и в большем количестве. Оружие, которое до сих пор поставляли [киевскому режиму], оказалось достаточно эффективным для изгнания русских со значительной части [территории бывш. УССР] и для приостановки их продвижения в остальных местах. Уже больше месяца ни на одном направлении русские не продвинулись. А новое и высокотехнологичное оружие нужно освоить, с чем достаточно успешно справляются украинское военные. Так что впереди Путина, Россию и всех влюбленных в них субъектов ожидают очень неприятные месяцы», — поделился своими прогнозами Р. Б.

«Если бы поставленное вооружение было эффективным, поставки нового и дополнительные расходы не понадобились бы», — возразил ему З. А.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если бы поставленное оружие не было эффективным, сейчас русские были бы в Харькове, Киеве, Николаеве, Кривом Роге, Одессе, Чернигове и многих других местах. И в Крыму не было бы фейерверков», — ответил Р. Б.

«Если Америка — твой друг, то других врагов у тебя нет. Если отупевшая Европа не проснется и продолжит плясать под дудку американцев, мы увидим ее конец. Осенью большие беспорядки ожидаются в Европе. Кто проиграет? Европа. Кто выиграет? США. А Зеленский — х… марионетка», — прокомментировал тему З. П.

«Две державы уже распределили украинские земли. Чернозем — дефицит в мире. Бедное украинское население силой изгнали со своих земель», — возмутилась А. М.

«Как это не добились результата? За неделю планировали в Кремле захватить [территорию бывш. УССР], а через 6 месяцев и 20% не могут сохранить. Идет подготовка 5 украинских бригад по стандартам и вооружениям НАТО, а потом увидите беды русских. У них останется один выход: взорвать Запорожскую атомную станцию, которая не меньше поразит саму Россию», — вмешался в обсуждение В. Ш.

«Интересно, кто это собирался за неделю захватить [территорию бывш. УССР]?» — иронично отреагировал на комментарий предыдущего пользователя Д. А.

«Прогноз — этой зимой цена на газ достигнет 5000 евро за кубометр», — предсказала Н. Т.

«Смотря что вы считаете желанным результатом. То, что украинская армия Москву не захватит, это же ясно? А результат спустя полгода после начала войны более желанный для [киевского режима], чем для Кремля, который уже практически утратил стратегическую инициативу и действует по инерции», — заметил З. Д.

«Вот по этой инерции и дойдет (Россия) до конца…» — ответил ему пользователь Д. Ц.