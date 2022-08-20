Москва, 20 августа 2022, 11:17 — REGNUM Российские медики выявили 40 010 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. 20 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Выздоровели после перенесённого заболевания за истекшие сутки 24 222 человека. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции за сутки 69 человек.
Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 37 609 новых случаях COVID-19. Госпитализация потребовалась 3349 пациентам, умерли 65 человек.
Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 в России превысил 40 тыс. впервые с середины марта 2022 года. Пик заболеваемости пришёлся февраль текущего года, когда фиксировалось до 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.
16 августа Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по противоэпидемическим мерам. Эксперты ведомства порекомендовали возобновить режим ношения защитных масок в общественных местах в российских регионах, в которых недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 50 человек на 100 тыс. населения.
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