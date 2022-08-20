Москва, 20 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Российские медики выявили 40 010 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. 20 августа об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Выздоровели после перенесённого заболевания за истекшие сутки 24 222 человека. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции за сутки 69 человек.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 37 609 новых случаях COVID-19. Госпитализация потребовалась 3349 пациентам, умерли 65 человек.

Суточный прирост числа новых случаев COVID-19 в России превысил 40 тыс. впервые с середины марта 2022 года. Пик заболеваемости пришёлся февраль текущего года, когда фиксировалось до 200 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки.

16 августа Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по противоэпидемическим мерам. Эксперты ведомства порекомендовали возобновить режим ношения защитных масок в общественных местах в российских регионах, в которых недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 50 человек на 100 тыс. населения.