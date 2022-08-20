Москва, 20 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Заявления о том, что в Молдавии у власти находится якобы лучшее со времён СССР правительство, прокомментировал 20 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«В Молдавии лучшее правительство со времён СССР? Да неужто? С 33,5%-ной (рекордной в Европе, не считая Турции), с неспособностью вовремя оплачивать поставки газа и с прогрессирующей потерей российского рынка для молдавских товаров?» — написал он в своём сообщении.

При этом Пушков отметил, что в Европе времен постмодерна факты и слова — это совсем не одно и то же.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну написал, что правительство Молдавии делает всё возможное для того, чтобы обеспечить отопление в школах в зимнее время, но вполне возможно, что их придётся временно закрыть.