Курагинский район, Красноярский край, 20 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершился суд по делу о причинении вреда окружающей среде недобросовестным землепользователем. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Лесоруб

Ранее в ходе проверки в Курагинском районе, сотрудники надзорного ведомства установили, что компания «Бирюза» на арендуемом участке земли организовала деятельность по переработке лесоматериалов.

«Организация производила распиловку древесины, отходы от которой, вопреки требованиям закона, складировала на земельном участке. Площадь загрязнения земли составила более 7 тыс. кв. м», — отметили в ведомстве.

Причинённый природе ущерб был оценён в более чем 21 млн рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании суммы ущерба. Суд эти требования удовлетворил.

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