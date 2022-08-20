Донецк, 20 августа 2022, 11:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Зайцево. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:00 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 4 НАР 80 мм (без применения авиации); ️10:45 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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