Москва, 20 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В настоящее время необходимо принимать закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину неприятия нацизма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

Депутат напомнила о том, что в России был принят закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. По ее словам, жизнь показала и подтвердила, насколько это решение было стратегически выверенным и правильным.

«Поэтому, если позволите, в самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего российского закона о недопущении реабилитации нацизма в большем формате. Сегодня необходимо принимать уже закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину неприятия нацизма», — сказала Яровая в ходе первого Международного антифашистского конгресса.