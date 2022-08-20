Москва, , 11:05 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил синхронный электродвигатель широкого спектра применения на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Беспилотники в Томской области Tomsk.gov.ru

Новый двигатель разработан Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ). Компактные размеры двигателя и вес около 3 кг позволяют использовать его в беспилотных летательных аппаратах вертолётного типа.

Синхронный двигатель отличается от асинхронных агрегатов большим коэффициентом мощности и полезного действия. Также среди преимуществ двигателей этого типа отмечается высокая перегрузочная способность, лучшие массогабаритные показатели и надёжность при эксплуатации.

Генеральный директор КЭМЗ Борис Мовтян рассказал, что предприятие выпускает целую линейку двигателей для техники как гражданского, так и военного назначения. В промышленности синхронные двигатели производства КЭМЗ используются в нефтегазовом секторе, системах вентиляции и кондиционирования, в пневматических системах и автотранспорте.