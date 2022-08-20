Юрга, Кемеровская область, 20 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Юргинском муниципальном округе Кемеровской области состоялся митинг в поддержку спецоперации российских войск на территории бывшей УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Кемеровской области Митинг в поддержку спецоперации. Кузбасс

Митинг-концерт прошёл на площади Проскоковского центрального Дома культуры. В нём приняли участие ветераны, молодёжь, местные предприниматели, которые принесли с собой флаги и транспаранты с буквой «Z».

«Творческие коллективы округа исполнили патриотические песни. Для детей организовали мастер-классы, игровую площадку, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, рисунков, художественной литературы», — отметили в правительстве.

Желающие могли попробовать гречневой каши и пирогов на развёрнутой здесь же полевой кухне. Митинг завершился салютом.

Тем временем, в регионе продолжается сбор средств на восстановление инфраструктуры Горловки. К настоящему времени жители Кузбасса собрали более 29 млн рублей.