Донецк, , 10:59 — REGNUM ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 20 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:10 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 3 НАР 80 мм (без применения авиации); ️10:10 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево (южное): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️10:40 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 152 мм.

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