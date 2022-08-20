Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Поддерживая режим Зеленского и выстраивая коалицию западных стран, США стараются максимально ослабить позиции России. Об этом заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.

По его мнению, как пишет El Universal, Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, напомнил он, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Его разочаровала готовность европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома США, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.

Ученый подчеркнул несправедливость подобного отношения к конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Сирии, Ираке, Ливии, так и о том, как происходящее на территории б. УССР подается в СМИ.