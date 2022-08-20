Таймырский район, Красноярский край, , 10:55 — REGNUM С 20 августа в северных районах Красноярского края перестал действовать особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

При этом спасатели предупредили, что это не означает разрешение на «бездумное» использование открытого огня.

«Например, сегодня на юге Таймыра местами будет наблюдаться сильный ветер — 15-18 м/с. В такую погоду открытый огонь разводить нельзя», — отметили в ведомстве.