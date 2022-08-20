Таймырский район, Красноярский край, 20 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. С 20 августа в северных районах Красноярского края перестал действовать особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Берегите лес от пожара!»

При этом спасатели предупредили, что это не означает разрешение на «бездумное» использование открытого огня.

«Например, сегодня на юге Таймыра местами будет наблюдаться сильный ветер — 15-18 м/с. В такую погоду открытый огонь разводить нельзя», — отметили в ведомстве.