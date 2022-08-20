Оксана Переможенко, 20 августа 2022, 11:21 — REGNUM Стоимость газа на бирже в Европе 19 августа стала выше $2700 за тысячу кубометров на фоне анонса Газпрома о приостановке «Северного потока».

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век
Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на топливо по индексу нидерландского хаба TTF на бирже ICE в Лондоне повысилась до $2716 за тысячу кубических метров.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что надо, чтобы стоимость газа была еще выше, что приблизит вопрос о запуске «Северного потока — 2». Были и те, кто отметил, что чем меньше у стран НАТО денег и энергоресурсов, тем меньше у них возможностей для поставок оружия киевскому режиму.

«Ну как там ливерная колбаса (Шольц — О. П.)? Смешно?» — задался вопросом Сергей.

«Это великолепная новость!» — отреагировала Ольга.

«Какая прелесть! Хоть что-то радует. Ещё бы по центрам принятия решений лупанули разок», — добавила Евгения И.

«Можно было бы и подороже», — пишет Юлия.

«Шольц, улыбнись! Это же смешно!» — шутит Red Rat.

«Северный поток — 2» так близко», — с сарказмом отметил Иванов И.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну впереди зима. Морозы. Техника ломается чаще, ремонт дольше. Интересно, цену в 5000 увидим?» — поинтересовался С. К.

«Зимние прогнозы в 4000 у. е. Газпром не устроили», — смеется Den G.

«Нормальная цена для них — 40 000 евро за тысячу кубов, оплата 100% вперед!» — пошутил Eco Drive.

«Ой, надо на зиму закрывать все потоки на профилактику, чтобы трубы не перемерзли…» — иронизирует Владимир.

«2700 маловато будет!» — отреагировал Хага.

«Да, отличная цена! Даёшь две недели простоя газа, поднимем цену до 4000!» — добавил Е. М.

«Чем меньше у НАТО денег и энергоресурсов, тем меньше они произведут оружия и отправят [киевскому режиму]. Поэтому Путин выбрал правильную тактику, поставляет им минималку… Именно благодаря этим действиям поставки оружия в основном сейчас идут от США. Европа не в состоянии обеспечить свой военпром, не оставшись при этом с голой задницей», — прокомментировал Kaus Delta.

«2700 — это мало… 4200-4400, я думаю, нас должно устроить…» — отреагировал Sergey S.

«СП-2 заставляет Путин их пустить… Вот у американцев и нациков задницы подгорят», — смеется Андрей Ч.

«Как быстро мы в европейской прессе из страны-бензоколонки превратились в энергетического террориста. А как дышали, как дышали!» — иронизирует Пелагея.

«И это прекрасно! Любовалась бы на эти ценники, как на полотна эпохи Ренессанса», — с юмором отреагировал «Добрый Заяц».

«Кизяки на бирже выросли в цене, скоро большой спрос», — пошутил maksGruZ.

«Европа, как там зеленая энергетика поживает?» — с сарказмом поинтересовался Viktor Y.

«Правильно, нечего по ней немцам газ по 400 евро гнать. По контракту. Надо по СП-2 и по рыночной. А то спонсируем их экономику 30 лет, а они «гепарды» наркоше (Зеленскому — О. П.) шлют», — подытожила Oxana V.

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