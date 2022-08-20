20 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 19 августа стоимость газа на бирже в Европе стала выше $2700 за тысячу кубометров.

Оксана Переможенко, , 11:21 — REGNUM Стоимость газа на бирже в Европе 19 августа стала выше $2700 за тысячу кубометров на фоне анонса Газпрома о приостановке «Северного потока».

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на топливо по индексу нидерландского хаба TTF на бирже ICE в Лондоне повысилась до $2716 за тысячу кубических метров.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что надо, чтобы стоимость газа была еще выше, что приблизит вопрос о запуске «Северного потока — 2». Были и те, кто отметил, что чем меньше у стран НАТО денег и энергоресурсов, тем меньше у них возможностей для поставок оружия киевскому режиму.

«Ну как там ливерная колбаса (Шольц — О. П.)? Смешно?» — задался вопросом Сергей.

«Это великолепная новость!» — отреагировала Ольга.

«Какая прелесть! Хоть что-то радует. Ещё бы по центрам принятия решений лупанули разок», — добавила Евгения И.

«Можно было бы и подороже», — пишет Юлия.

«Шольц, улыбнись! Это же смешно!» — шутит Red Rat.

«Северный поток — 2» так близко», — с сарказмом отметил Иванов И.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну впереди зима. Морозы. Техника ломается чаще, ремонт дольше. Интересно, цену в 5000 увидим?» — поинтересовался С. К.

«Зимние прогнозы в 4000 у. е. Газпром не устроили», — смеется Den G.

«Нормальная цена для них — 40 000 евро за тысячу кубов, оплата 100% вперед!» — пошутил Eco Drive.

«Ой, надо на зиму закрывать все потоки на профилактику, чтобы трубы не перемерзли…» — иронизирует Владимир.

«2700 маловато будет!» — отреагировал Хага.

«Да, отличная цена! Даёшь две недели простоя газа, поднимем цену до 4000!» — добавил Е. М.

«Чем меньше у НАТО денег и энергоресурсов, тем меньше они произведут оружия и отправят [киевскому режиму]. Поэтому Путин выбрал правильную тактику, поставляет им минималку… Именно благодаря этим действиям поставки оружия в основном сейчас идут от США. Европа не в состоянии обеспечить свой военпром, не оставшись при этом с голой задницей», — прокомментировал Kaus Delta.

«2700 — это мало… 4200-4400, я думаю, нас должно устроить…» — отреагировал Sergey S.

«СП-2 заставляет Путин их пустить… Вот у американцев и нациков задницы подгорят», — смеется Андрей Ч.

«Как быстро мы в европейской прессе из страны-бензоколонки превратились в энергетического террориста. А как дышали, как дышали!» — иронизирует Пелагея.

«И это прекрасно! Любовалась бы на эти ценники, как на полотна эпохи Ренессанса», — с юмором отреагировал «Добрый Заяц».

«Кизяки на бирже выросли в цене, скоро большой спрос», — пошутил maksGruZ.

«Европа, как там зеленая энергетика поживает?» — с сарказмом поинтересовался Viktor Y.

«Правильно, нечего по ней немцам газ по 400 евро гнать. По контракту. Надо по СП-2 и по рыночной. А то спонсируем их экономику 30 лет, а они «гепарды» наркоше (Зеленскому — О. П.) шлют», — подытожила Oxana V.

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