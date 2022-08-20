Москва, , 10:52 — REGNUM Преступления киевского режима против жителей ДНР и ЛНР необходимо считать международным преступлением против мира и человечества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Яровая Ирина © ИА REGNUM

По ее словам, нацизм вновь стал глобальной угрозой для человечества и это очевидно.

«Мы предлагаем считать преступления против жителей ДНР и ЛНР со стороны нацистского киевского режима международным преступлением против мира и человечества», — сказала Яровая в ходе первого Международного антифашистского конгресса.

Также она предложила рассматривать площадку Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как важнейшую в вопросах противодействия нацизму и разработать конвенцию ШОС о противодействии нацизму и конвенцию по вопросам биобезопасности.