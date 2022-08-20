Рига, 20 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года в Латвии, Литве и Эстонии зафиксировано стойкое снижение рождаемости. Об этом 17 августа сообщила латвийская газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Уточняется, что, по данным статистических управлений, за первое полугодие 2022 года рождаемость в Латвии снизилась на 5,8%, в Эстонии — на 9,5% и в Литве на 10,8%.

При этом указывается, что абсолютном выражении рождаемость в Латвии снизилась с 8518 в 2021 году до 8026 детей в 2022 году.

Также отмечается, что в июне текущего года в Латвии родились 1452 ребенка, что является самым низким числом за всё время её государственного существования и даже в июне 1998 года, который до этого был самым минимальным по этому показателю, родилось 1552 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что именно латыши сегодня определяют общую позицию Европейского Союза в борьбе против действий России на территории бывшей УССР.