Иркутск, , 10:50 — REGNUM Приангарье будет развивать собственное семеноводство как отдельное направление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом 20 августа заявил губернатор Игорь Кобзев.

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20 августа он посетил отдел селекции Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. По словам главы региона, здесь сформирована фундаментальная научная база для проведения исследований в сфере сельского хозяйства.

«В нынешних условиях санкционного давления нам нужны собственные ресурсы, которые будут способствовать выполнению задач продовольственной безопасности. Нужно выстраивать новую логистическую модель, поэтому мы заинтересованы в развитии этого объекта», — отметил он.

В качестве варианта Игорь Кобзев предложил рассмотреть модель создания условий господдержки станции, при которых предприятие будет обеспечивать аграриев семеноводческой продукцией и иметь ресурсы для развития. Губернатор обещал поднять эту тему на встрече с главной Минсельхоза РФ.

Он также поручил региональному министерству сельского хозяйства вместе с учёными и семеноводческими организациями определить основные позиции по формированию Стратегии развития семеноводства.