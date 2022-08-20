Симферополь, , 10:46 — REGNUM В Западном Крыму сработала система ПВО, беспилотник сбит. Об этом 20 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко … выполняют свои задачи», — написал он в Telegram-канале.

При этом он призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее появилось видео пролета БПЛА над штабом Черноморского флота в Севастополе. Беспилотник был сбит утром 20 августа. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что БПЛА прилетел в крышу стратегического здания.