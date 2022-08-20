Вильнюс, , 10:41 — REGNUM Литва поставит Украине две партии военной помощи. Об этом 20 августа заявил министр обороны прибалтийской республики Арвидас Анушаускас.

Арвидас Анушаускас Парламентская ассамблея НАТО

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«Готовится и Литва [направить вооружение ВСУ], о чем будет объявлено после завершения подготовки. Это будут 29-я и 30-я поставки из Литвы с февраля», — отметил он.

Ранее американский лиер Джо Байден официально распорядился о выделении нового пакета военной помощи для ВСУ. В соответствующем меморандуме говорится о поставках на сумму 775 млн долларов.