Москва, 20 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Для своих туристических поездок в осеннее время почти 80% жителей России выбирают внутренние направления. Об этом 20 августа сообщает RT со ссылкой опрошенных специалистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Отмечается, что поездки внутри страны осенью 2022 года запланированы у 77% от числа оформленных билетов.

При этом, по данным аналитиков сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными направлениями с сентября по ноябрь стали Москва (с долей бронирования 25,1%), Сочи (14,3%), Санкт-Петербург (12,1%), Минеральные Воды (5,4%) и Калининград (4%).

Также в компании указали, что по сравнению с 2021 годом из десятки наиболее популярных для туризма городов в наибольшей степени вырос спрос на Екатеринбург (на 75%), Минеральные Воды и Самару (по 60%).

«Доля бронирований авиабилетов в Уфу выросла на 28%, в Сочи и Махачкалу — на 23% по каждому городу, а в Казань — на 20%. При этом интерес к Калининграду и Москве увеличился на 8%, а к Санкт-Петербургу не изменился», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что порядка 1,2 млн туристов отдохнули за полгода в Самарской области.