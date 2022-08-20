Москва, , 10:36 — REGNUM Активная поддержка государством бизнеса, населения и производственного сектора позволит избежать худших сценариев в экономике, но для этого нужны кадровые перестановки в Центробанке и финансовом блоке российского правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил о том, что ожидает осенью 2022 года кадровых перестановок в российском правительстве.

Миронов напомнил, что с начала марта думская фракция СРЗП направила в правительство несколько пакетов антикризисных мер с предложениями по экономическим и социальным реформам.

В частности, отметил депутат, во фракции настаивают на кратном увеличении социальной поддержки населения, индексации пенсий и пособий с опережением инфляции, отмене пенсионной реформы и наращивании прямых выплат семьям с детьми.

«Нужно расширять прогрессию НДФЛ, снижать НДС в целом по экономике. Для развития импортозамещения обнулять налоги и кредиты для профильных предприятий и в рамках новой индустриализации переходить от поддержки сырьевиков к развитию производственного сектора», — добавил Миронов.

По его словам, финансисты в правительстве не воспользовались этими предложениями.

«Чтобы худшие сценарии не сбылись, нужно в том числе менять «сценаристов». В частности, руководителей ЦБ и Минфина, на отставке которых настаивает наша партия», — заключил Миронов.

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