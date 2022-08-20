Москва, , 10:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с 85-летием.

Андрей Кончаловский Kremlin.ru

«На протяжении долгих лет вы преданно служите искусству и любимому делу. Вам удалось создать множество ярких образов и целую галерею незабываемых кинематографических произведений. Реализованные вами проекты раскрывают широту человеческой души, формируют искренние чувства любви к Родине и уважения к ближнему», — отмечается в сообщении.

Также Лукашенко выразил в поздравлении уверенность, что «активная жизненная позиция и неустанный творческий труд Андрея Кончаловского будут и впредь служить обогащению культур Беларуси и России, объединять людей разных поколений, дарить радость и хорошее настроение».